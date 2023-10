Marano, i due assessori mancanti in giunta? Tra poco bisognerà interpellare Chi li ha visti

75 Visite

Anche ottobre ormai volge quasi al termine, ma dei due assessori mancanti della giunta Morra non ve ne è ancora traccia. Dovevano essere nominati a settembre, ma le trattative languono. Il sindaco vuole dai gruppi interessati, ovvero quello di Di Marino Lorenzo e Pasquale Coppola, un assessore possibilmente donna e a lui gradito. In pratica l’assessore lo individuerebbe lui, il sindaco, ma se lo dovrebbero intestare Coppola, Di Marino e altri della lista Baiano. Nei giorni scorsi, in tal senso, si era parlato di Bianca Perna, assessore reduce dallo scioglimento con la giunta Visconti.

Un altro assessore dovrebbe andare ai Carandentes, la famiglia che ha promosso la lista Demos assieme al consigliere regionale Porcelli, che sarebbe già stato accontentato con l’assessorato dato a Varriale, delegato all’Ambiente, ma da più parti criticato per il suo immobilismo. La verità è che Morra vorrebbe la moglie ubriaca e la botte piena. Non vorrebbe dare alcunché a Di Marino, ma se proprio dovrà farlo cercherà di indicare o incassare un nome a suo giudizio “potabile” per la giunta. Stesso dicasi per i Carandentes. Al netto delle parole ufficiali o di quelle che si dicono a cena o nei bar davanti agli aperitivi, il primo cittadino vorrebbe anche per quel ruolo un personaggio slegato dal mondo della maranesità. Non sappiamo se ci riuscirà. Morra sa che fino a dicembre-gennaio tutto gli sarà concesso e perdonato, poi dopo – come si suol dire – spunteranno le “zelle” e le prime crepe se qualcuno non dovesse essere accontentato. Morra lo sa: si è spinto già troppo oltre con Giaccio, Carandente e qualcun altro e ora, con la classica modalità da politico navigato, tenta di portare “sperdere” i meno desiderati. Intanto il tempo passa e gli assessori per rinforzare una squadra di governo, al momento oggettivamente debole, non si vedono.













