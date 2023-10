Marano. Altro che rinnovamento al Comune: l’avvocato Marciano confermato per altri due anni. Per lui 98 mila euro

163 Visite

Altro che rinnovamento, discontinuità e nuovo corso. Morra e la sua amministrazione sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda delle precedenti. La notizia è di oggi, ma l’affidamento è avvenuto lo scorso 4 ottobre. Raffaele Marciano continuerà ad essere l’avvocato convenzionato del Comune di Marano. Ha ottenuto un nuovo contratto per 2 anni a 98.000 mila euro comprensivi di spese generali, IVA, CPA. Marciano, sposato con un ex dipendente del Comune, qualche anno fa rinviata a giudizio per una oscura vicenda riguardante il Comune di Trentola Ducenta, aveva già svolto funzioni da legale dell’ente durante la gestione dei commissari. All’epoca dei fatti il suo incarico finì al centro delle polemiche per i requisiti richiesti nella procedura ad evidenza pubblica espletata dal Comune. La sua individuazione fu oggetto di esposti in prefettura e alla Procura della Repubblica di Napoli nord. Anche il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli fece sentire la propria voce. In basso l’apposito link.

Per Morra e la sua amministrazione, Marciano ha svolto al meglio il suo lavoro e dal punto di vista economico – con l’avvenuto accordo – l’ente ne uscirebbe bene.

Intanto il Comune, sul fronte legale, di recente ha incassato brutte sconfitte per la vicenda del Galeota e anche sul fronte Pip una recente ordinanza della Cassazione non lascia presagire nulla di buono.













