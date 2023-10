Qualiano: Va al supermercato e vede la sua auto parcheggiata. Carabinieri arrestano 49enne

288 Visite

Sono quasi le 20 a Qualiano quando al 112 arriva una segnalazione. Un imprenditore napoletano ha appena notato una Fiat 500 X all’interno del parcheggio di un supermercato di via consolare campana. Tutto nella norma se non fosse che proprio quell’auto – targa, colore e modello – fosse in vendita ed esposta nel concessionario dell’imprenditore che ha chiamato i carabinieri. La gazzella raggiunge il parcheggio e blocca giusto in tempo l’uomo che era al suo interno. Si tratta di un 49enne incensurato di Palermo. L’uomo dice di essere in regola ma i militari vogliono approfondire la vicenda e con il prezioso contributo di un tecnico specializzato Fiat emerge la verità.