In merito a un video che gira da ieri su una casa per anziani di Marano, dove vi sarebbero stati presunti maltrattamenti, i carabinieri hanno una ispezione, nella giornata di oggi, assieme ai militari del Nas. A quanto si apprende, non sono state riscontrate anomalie

L’ASL, ad ogni modo, eseguirà ulteriori verifiche.













