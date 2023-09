Champions League, il Napoli batte il Braga nei minuti finali: nitida ripresa degli azzurri

136 Visite

All’esordio in Champions League il Napoli non delude e batte il Braga. Risultato finale 2-1. Gol di Di Lorenzo allo scadere del primo tempo, poi il pareggio al 84′: Ostigard sbaglia in uscita, Zalazar va al traversone dalla fascia destra per Bruma che si inserisce bene in area e di testa devia in fondo al sacco e fa 1-1.

Nel finale lampo di Zielinski che con un cross a mezza altezza forte trova la respinta di Niakaté che in area sbaglia l’intervento e si butta la palla nella sua porta e il Napoli torna nuovamente in vantaggio.

Sorridono gli azzurri. Diverse occasioni sprecate dal Napoli contro i portoghesi. Il Braga apparso visibilmente sotto tono ha subito molto gli attacchi degli uomini di Garcia. Napoli ancora traballante in difesa.













