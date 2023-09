Vomero – Arenella, l’intervista al consigliere municipale Papa (Lega): “Quartiere avvolto dal degrado, mancano luoghi aggregazione, poca sicurezza e zero programmazione”

99 Visite

Emanuele Papa, 27enne, consigliere di minoranza della Lega nella V municipalità Vomero – Arenella, alla prima esperienza nel quinto parlamentino, è intervenuto ai nostri microfoni per raccontarci le problematiche che vive la zona collinare di Napoli e per giudicare la gestione del quartiere.

Consigliere Papa il quartiere Vomero – Arenella in che condizioni si trova a distanza di due anni quasi dall’insediamento della nuova amministrazione?

Papa: “Il quartiere vive una pessima stagione. Da quando ci siamo insediati, esattamente a dicembre 2021 fino ad oggi, il nostro territorio ha subito una spaventosa involuzione. Il degrado la fa da padrone, la sicurezza è ai minimi storici e per le strade imperversano delinquenti e baby gang, il verde non viene manutenuto con regolarità, gli alberi rischiano di crollare ogni qualvolta arriva il maltempo, assistiamo all’apertura scriteriati di negozi di street food, insomma siamo messi molto molto male”.

Molti cittadini lamentano l’abbandono degli spazi pubblici e dei luoghi di aggregazione per giovani, lei cosa ne pensa?

Papa: “Purtroppo sono costretto a segnalare che Vomero – Arenella non è né un quartiere per giovani né per anziani. Abbiamo degli spazi pubblici totalmente abbandonati, i giardinetti di via Ruoppolo sono l’esempio più lampante, assistiamo ad una desertificazione delle aree verdi e all’assenza di giostrine, panchine e luoghi fruibili per le diverse fasce della popolazione locale. Quest’amministrazione è capace di smantellare un’area giochi per bambini com’è avvenuto a Piazza Immacolata senza mai più ripristinarla. Questa è l’attenzione che hanno per i più piccoli. Eppure la V Municipalità grazie al Pnrr e al Patto per Napoli beneficerà di tanti finanziamenti. Ricordiamo, inoltre, la tanto decantata filiera istituzionale che parte dalla Regione Campania fino al Comune di Napoli, che nulla ha prodotto fin ad oggi pur avendo un unicità di intenti abbastanza netta. Con questi presupposti avrebbero dovuto fare molto di più”.

La Casa della Socialità di Via Verrotti è ancora chiusa dopo 7 anni, l’apertura è stata ancora una volta ritardata?

Papa: “Sono stati spesi più di 300mila euro di soldi pubblici e il bene è totalmente abbandonato. È un indegno ricettacolo di immondizia e iniziano a sorgere le prime crepe sui muri. Ricorderemo tutti l’inaugurazione in pompa magna. Doveva essere un edificio destinato ad attività sociali per il quartiere ma ad oggi non ha ancora aperto i battenti. La municipalità anche su questo è stata totalmente inoperosa anzi ha deciso di fare scaricabarile, rimettendo il bene nella rete dei centri giovanili che fanno capo all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli. Insomma non appena il coefficiente di difficoltà si alza Cozzolino e company mollano la presa e riversano la loro incapacità a Palazzo San Giacomo. Abbiamo presidente e giunta che si aumentano gli stipendi ma non si assumono uno straccio di responsabilità”.

La giunta di municipalità è stata nominata circa un anno dopo le elezioni, come giudica questo ritardo?

Papa: “Abbiamo una parlamentino schiavo delle correnti delle tante liste civiche e dei partiti che hanno contribuito alla vittoria di Manfredi. È chiaro che se il carrozzone è grosso bisogna determinare col manuale “Cencelli” le poltrone e gli assessorati per non rimanere nessuno scontento. È un comportamento assolutamente inaccettabile che provoca disagi all’amministrazione dell’ente”.

Tanti annunci da parte del Presidente Cozzolino, qualcuno spesso critica l’esaltazione dell’ordinario da parte del capo della giunta, lei cosa ne pensa?

È una municipalità poco risolutiva pertanto non è in grado di portare a casa risultati tangibili e concreti ed è costretta a millantare, profetizzare ed esaltare anche il nulla, ad esempio: il rattoppo di una strada, la pulizia di un’aiuola, la raccolta dei rifiuti. Questi sono servizi indispensabili che devono essere garantiti e non possono essere annunciati con tanta enfasi. È politica “spicciola”.

Parcheggio sotterraneo in Piazza degli Artisti, a che punto siamo?

Papa: “La municipalità ha deciso di lavarsene le mani. Non c’è uno straccio di parere chiaro ed univoco su cosa vuole fare l’amministrazione a trazione dem. Non vogliono esprimersi. Intanto dal Comune di Napoli c’è l’ok alla realizzazione dei box interrati. Non sappiamo cosa succederà sul nostro territorio e probabile che per due la viabilità rischia di andare in tilt con l’apertura del cantiere. Intanto siamo curiosi di sapere come intendono muoversi. Non si sa se sono favorevoli o meno.

I disabili lamentano l’occupazione indiscriminata di marciapiedi, strade e piazze, è davvero così difficile per i portatori di handicap circolare per le strade della V municipalità?

È assolutamente vero. I disabili sono costretti a fare lo slalom tra i dehors, i tavolini e occupazioni a vario titolo dei commercianti, senza poter circolare liberamente. Abbiamo una massiccia presenza di barriere architettoniche. Ho chiesto di installare dei sistemi di elevazione per le carrozzine nei pressi delle scalinate. Nessuna risposta. I disabili possono aspettare, anzi le problematiche degli handicappati sembrano non essere prioritari per gli amministratori locali. Come Lega abbiamo chiesto di costituire una consulta per ascoltare le esigenze dei disabili ma nessuna risposta anche su questo fronte.

Sempre sul fronte della viabilità e dei sistemi di trasporto che situazione vive il Vomero?

Il traffico la fa da padrone. È davvero impossibile circolare negli orari di punta. Poi nulla è stato fatto per potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e quindi il tutto va a incidere sulla viabilità. Uno dei cartelli, durante la campagna elettorale del centro sinistra, riguardava l’istituzione di una ZTL nella parte alta del Vomero, nulla è stato fatto perché sanno bene che non sono in grado di creare alternative valide ai veicoli e senza ciò la Ztl paralizzerebbe l’intero quartiere.

Per finire, c’è qualcosa di positivo durante questi due anni di Municipalità?

L’unica nota positiva riguarda l’apertura del Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero. Sono molte felice perché da quando sono sceso in politica è un tema che mi ha appassionato. A distanza di 20 anni vedremo le porte aprirsi ma attenzione alle “passerelle” perché più che un merito della politica è un demerito, anzi un fallimento da mettere in evidenza. Io eviterei inaugurazioni e sfilate pompose. Tutta la dirigenza politico – amministrativa che si è avvicendata negli ultimi vent’anni ha dei demeriti incredibili. Ora però il Parco va manutenuto e salvaguardato evitando di abbandonarlo al degrado e all’incuria.













