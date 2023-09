Lozano, brutta tegola per il messicano: non può allenarsi con il PSV senza permesso di lavoro

206 Visite

Lozano ha ancora bisogno del permesso di lavoro legato all’IND che è, invece, il permesso di soggiorno. Quindi non potrà allenarsi in gruppo al PSV per un po’. Insomma, non finiscono ancora le peripezie della stella messicana che al fotofinish è stato ceduto dal Napoli: Il Chucky è tornato in Olanda dopo quattro anni, dopo la cessione record da 42 milioni di euro. Una estate da separato in casa con gli azzurri, la pretesa di De Laurentiis a ridursi lo stipendio, l’ammissione di Garcia della rinuncia per ragione solo economiche. Lozano è pronto alla nuova avventura, ma in Olanda c’è bisogno per poter giocare, essendo extracomunitario, di un permesso di soggiorno temporaneo. Dove è necessario dimostrare di potersi mantenere, ad esempio mostrando un contratto di lavoro. Ecco, con i circa 3,5 milioni di ingaggio che percepisce a Eindhoven, è solo questione di poche ore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews