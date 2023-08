“Premio alla moda-Un volto per Fotomodella”, a Marano la 39esima edizione

138 Visite

La 39esima edizione del tour Nazionale del “Premio alla moda – Un Volto x Fotomodella”,

storico concorso dedicato alla bellezza e alla moda, prosegue con la tappa maranese

che si svolgerà il 03 Settembre 2023 nella suggestiva Villa Del Ciaurro.

Le Miss sfileranno in passerella per conquistare l’ambita coroncina che condurrà alla

Finale Nazionale di Pisa del 7-8-9 settembre 2023.

La serata, patrocinata dal Comune di Marano, sarà presentata da Isabella Orlando,

Responsabile per Napoli e provincia delle tappe del Concorso.

Il programma della serata vedrà alternarsi alle sfilate di moda e alla bellezza delle

Miss in concorso, momenti di intrattenimento, arte e musica con le esibizioni di danza

a cura della scuola “New Stella Nascente” di Nancy della Corte, e le esibizioni di danza

del ventre curate dalla Maestra Flora de Caro della “ Vox Mundi”, inoltre ci sarà la

meravigliosa voce di Ciro Marra con due brani del suo ultimo Cd

Ci sarà anche un momento tutto maschile con la sfilata dei capi sartoriali della

Sartoria Esposito di Salvio Esposito

Fotografie serata sono affidate ad Achille Troise.

L’allestimento Audio&Luci Realizzato dalla Di Stazio Production.

A valorizzare la bellezza delle aspiranti modelle in concorso, la competenza delle

Make Up Artist Rossella Raja e la Bestcolor make-up, azienda di cosmetica che

metterà a disposizione delle nostre aspiranti miss i suoi prodotti e omaggerà le tre

classificate con una box contenente alcuni dei loro prodotti di punta e le

acconciature sono affidate al Team di Velia Style , mentre i modelli in passerella

saranno curati dallo staff BarberTreatment di Daniele Maisto.

Le Miss in saranno votate da una giuria d’eccezione, composta da Carmine Troise

presidente dell’agenzia Star project, il Sindaco di Marano Matteo Morra, in qualità di

presidente di Giuria; Nando Varriale Comico e showman in vari programmi Rai e

Mediaset,L’imprenditore Ivan Pirone ;

Una menzione e un ringraziamento speciale va agli Sponsor del Tour:

Pharmasanitaria Reemmanuel di IVAN PIRONE, Ares Athletics A.S.D.,

Delle Vigne 16, Salvio’s Atelier sposo, Best color make-up, New stella Nascente A.s.d di

Nancy della Corte, La scuola di danza Vox mundi di Flora de Caro, Baby pharm

Farmasanitaria di Giacomo Bortone, la Farmacia Meo di Marano

Per partecipare alle prossime tappe campane iscriviti sul sito www.unvoltoxfotomodella.it.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews