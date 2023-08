Il PM Visone a Terranostranews: “Napoli squadra da battere, su Spalletti ecco cosa penso, Lindstrom rinforzerà il reparto offensivo”

304 Visite

Il PM Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Dda di Napoli, esperto e competente di calcio e conoscitore delle dinamiche azzurre, ha risposto alle domande di TerranostraNews per commentare l’avvio di stagione del nuovo Napoli di Garcia, il mercato in entrata e in uscita dei partenopei, il caso Spalletti, la gestione De Laurentiis, le sirene arabe che minano il calcio europeo e le decisioni arbitrali che stanno facendo discutere in queste ore.

Dottor Visone, dopo queste due prime gare di campionato giocate dal Napoli quali sono le sue impressioni? E’ un Napoli che con Garcia ha assunto una dimensione diversa oppure c’è ancora tanto di Spalletti nel gioco degli azzurri?

PM Visone: Il Napoli di Garcia è uguale ma diverso. Da uomo navigato il tecnico francese non ha fatto proclami, sta sfruttando le basi del lavoro di Spalletti ma sta introducendo una serie di novità significative. Ad esempio: il gioco non passa più in maniera imprescindibile dai piedi Di Lobotka, il palleggio corto ed il fraseggio cedono spesso il passo ai lanci lunghi e ai cambi di gioco. Di questo ne beneficiano certamente gli esterni che hanno la possibilità di giocare spesso uno contro uno evitando i raddoppi.

E’ fatta per Lindstrom, finalmente è arrivato l’annuncio di ADL. E’ il rinforzo che mancava agli azzurri e con le doti del danese si può pensare anche al 4-2-3-1?

PM Visone: Lindstrom aggiunge altra qualità ed imprevedibilità al nostro reparto offensivo che ad oggi è tra i primi tre in Europa. Con lui vedremo in alcune partite, soprattutto con avversari chiusi dietro, un 4-2-3-1 con Kvara a sinistra, il danese a destra e Raspadori alle spalle di Osimhen.

Come giudica il mercato del Napoli, si poteva fare di più, oppure la squadra è al completo e può tranquillamente affrontare tutte le competizioni?

PM Visone: Il mercato del Napoli è di ottimo livello, se poi arrivasse anche Amrabat al posto di Demme sarebbe da DIECI.

Spalletti Ct della nazionale pura causalità oppure disegno già programmato? Ancora una volta ADL ci aveva visto lungo inserendo la clausola da 3 milioni che l’allenatore dovrà versare al Napoli tornando in panchina già da quest’anno. Dal punto di vista legale, secondo lei, come evolverà la vicenda?

PM Visone: Premetto che per me Spalletti resterà sempre l’artefice principale del terzo scudetto e quindi avrà di diritto un posto speciale nel mio cuore. Io non credo che il suo approdo in nazionale sia frutto di un disegno preordinato anche perché Mancini non aveva comunicato a nessuno i suoi contatti con gli arabi. Detto ciò il tecnico toscano dovrà pagare la penale al Napoli ma allo stesso tempo sarà in grado di far innamorare di nuovo gli italiani della propria nazionale.

I club arabi stanno acquistando tantissimi campioni e player importanti dai principali club europei, la forza economica di queste società non ha limiti. Come si può arginare questo fenomeno che danneggia il calcio europeo? Il Napoli ad esempio ha rischiato di perdere Osimhen e Zielinski ed è saltato l’affare Gabri Veiga.

PM Visone: Non credo ci sia la possibilità di arginare questo fenomeno, anzi credo che la Uefa dovrà a breve scendere a patti, dando la possibilità ai club della penisola araba di partecipare alla Champions League. Hanno rinnovato Mario Rui e Di Lorenzo, a breve sarà il turno di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. I capisaldi azzurri sono rimasti. La gestione societaria della rosa da parte di De Laurentiis continua ad impressionare in maniera positiva, c’è qualche consiglio che darebbe al presidente? Su quale fronte il Napoli è ancora carente? PM Visone: Credo che quella del Napoli sia la migliore dirigenza italiana. Occorre proseguire nel lavoro di fidelizzazione della tifoseria iniziato verso lo fine dello scorso campionato, lavoro che Valentina De Laurentiis sta brillantemente rafforzando e strutturando quest’anno. In questo momento c’è un club in Serie A in grado di contrastare il Napoli, è ancora la squadra da battere? PM Visone: Il Napoli secondo il mio punto di vista è avanti a tutti, con Inter e Milan, pronte a sfruttare eventuali passi falsi degli azzurri. Ultima domanda: capitolo arbitri, ancora una volta il campionato inizia tra le polemiche, a Torino è stato negato un rigore evidentissimo al Bologna. Errore ammesso anche dal designatore Rocchi. I direttori di gara rischiano di perdere credibilità quando si intestardiscono sulle proprie decisioni e quando il Var viene utilizzato in maniera poco lineare? PM Visone: Il problema non riguarda l’intera classe arbitrale ma i suoi rapporti con una sola squadra. Preferisco non aggiungere altro.













