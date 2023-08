Lozano torna al Psv Eindhoven

Con l’arrivo di Lindstrom, c’è la partenza di un esterno in casa Napoli. Hirving Lozano sembra infatti sempre più indirizzato al ritorno al PSV Eindhoven. Il Napoli ha accettato l’offerta degli olandesi da 15 milioni più 2 di bonus facili. Il messicano ha scelto di decurtarsi notevolmente lo stipendio per tornare nel club che lo ha lanciato in Europa. Lozano era arrivato proprio da lì in azzurro per una cifra record da 40 milioni nell’estate 2019. In 4 anni sotto al Vesuvio l’esterno ha giocato 155 partite con 30 gol, 17 assist e lo Scudetto vinto lo scorso maggio. Ora il suo ritorno in Olanda per tornare a spaccare le partite come sapeva fare.