Napoli, Zielinski dice no all’Arabia

Piotr Zielinski giocherà anche questa stagione con la maglia del Napoli. Il centrocampista polacco, dopo le perplessità emerse nei giorni scorsi, ha deciso di rispedire al mittente le ricchissima offerta dell’l’Al-Ahli che aveva messo sul piatto oltre 30 milioni di euro per il cartellino e aveva tentato il calciatore con un ingaggio faraonico da ben 16 milioni di euro a stagione. A questo punto il Napoli e Zielinski si ritroveranno intorno a un tavolo per discutere del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Nell’estate della fuga di campioni attratti dai petrodollari dell’Arabia Saudita c’è anche chi dice no. E’ il caso di Zielinski, che ha rinunciato a oltre 4 volte il suo stipendio attuale per continuare a difendere i colori del Napoli. Dopo la Lazio, anche gli arabi hanno dovuto alzare bandiera bianca davanti alle intenzioni del polacco.













