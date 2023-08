Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano per un 14enne ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il minore sarebbe stato colpito da un piombino alla gamba mentre era in Via San Giovanni. Il proiettile è stato estratto. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.