Napoli, circolo tennis affidato ai privati per 30 anni senza gara. L’intervista a Severino Nappi: “Manfredi amministra come De Magistris, città governata malissimo, sui tagli al Pnrr pura demagogia”

Severino Nappi, Consigliere Regionale della Lega in Campania, ha risposto alle domande di TerranostraNews, in un’intervista rilasciata in esclusiva alla nostra redazione, per commentare la scelta della Giunta Manfredi di affidare, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica per la durata di trent’anni, i campi da tennis di Viale Dohrn al Circolo Tennis Club Napoli .

Redazione: Consigliere Nappi come valuta la scelta dell’Amministrazione Manfredi di affidare una struttura pubblica in concessione per trent’anni al Circolo Tennis Club Napoli ?

On. Nappi: Credo che la Giunta abbia commesso una leggerezza abbastanza grave. Ritengo che la scelta di affidare direttamente una struttura pubblica, senza alcuna indizione di gara, cozzi palesemente con gli indirizzi impartiti dall’UE nella direttiva Bolkestein che prevede di mettere a gara le concessioni. La scelta è inopportuna in primis nel tempo, in quanto il mese di agosto, si sa è un periodo dell’anno dove ci sono molte distrazioni, in secondo luogo perchè può passare il messaggio che non si vuole dare la giusta evidenza al provvedimento adottato.

I buoni principi auspicati dall’amministrazione in carica si stanno sempre di più liquefacendo. Manfredi si sta avvicinando sempre di più al modello “De Magistris”, la cui gestione ha rappresentato un vero dramma per Napoli.

Redazione: Consigliere Nappi come Lega avete in mente di mettere in campo qualche iniziativa? Presenterete un esposto all’ANAC per verificare se sussistono vizi di trasparenza?

On. Nappi: Valuteremo se ci sono le condizioni per farlo. Chiarisco che non abbiamo nulla contro il Circolo Tennis Club Napoli che è, tra l’altro, un’associazione centenaria di tutto rispetto. Piuttosto contestiamo lo strumento con il quale è stata concessa una struttura comunale. Ritengo si sia consumato un grave precedente. Cosa facciamo in futuro? Continuiamo a concedere direttamente, nel tempo in cui è vietato farlo, strutture a privati senza uno straccio di gara? Così non va affatto bene.

Redazione: Consigliere Nappi, dietro questo provvedimento, c’è una scelta preferenziale?

On. Nappi: Non è necessario che lo stabilisca io, il provvedimento già di per sé nella sua natura è di fatto preferenziale. È una vicenda che presenta quelle caratteristiche. Una concessione diretta è una scelta mirata. La delibera della giunta comunale parla chiaro.

Redazione: I consiglieri comunali di Napoli Catello Maresca e Gaetano Simeone hanno evidenziato che per altre attività sportive pur di rilievo sociale come boxe e basket anche in quartieri difficili l’atteggiamento del Comune è stato molto diverso: come giudica questa disparità?

On. Nappi: Se ci sono due pesi e due misure è assurdo e ci troviamo dinanzi ad un comportamento imbarazzante. A questo punto, se è vero quanto affermano Maresca e Simeone, la scelta compiuta dalla Giunta Comunale sui campi di Viale Dohrn assume dei contorni ancora più gravi e preoccupanti. Dispiace che una persona competente e colta come Manfredi inciampi in questo modus operandi. Stimo molto Gaetano Manfredi, ma credo che il ruolo di Sindaco non gli si addica affatto. Napoli è una città avvolta dal caos. Ci sono quartieri interamente abbandonati. La gestione dei servizi è pessima e manca una complessiva visione di quelle che sono le reali problematiche. Viviamo di annunci e lamentele. Abbiamo la Galleria Umberto I ferma al palo da un anno con i lavori che tardano a partire e Manfredi che fa? Propone di mettere i cancelli. Però quando bisogna affidare una struttura ai privati, ad agosto in tempi record, riscontriamo una celerità senza precedenti. Così non va bene.

Redazione: Ad ottobre sono trascorsi due anni da quando Manfredi si è insediato. Se dovesse tracciare un bilancio cosa direbbe?

On. Nappi: Sono due anni che assistiamo alle richieste che Manfredi fa al governo nazionale, ma qui non bisogna pensare sempre alle grandi opere. Quello che manca a Napoli in questo momento è l’ordinaria amministrazione. Napoli non è governata. Non c’è una reale percezione dei bisogni. Ci sono interi territori e strade, anche abbastanza importanti come via Toledo, avvolte dal degrado e dall’illegalità dove il Comune di Napoli è assente o comunque poco incisivo, eppure malfattori e abusivi la fanno da padrone a discapito di chi rispetta le regole. Questa è una città che va amministrata diversamente. Prima di chiedere bisogna dimostrare.

Redazione: In queste ore tiene banco la polemica sul taglio dei fondi del PNRR destinati alla città di Napoli, voluto dal governo per alcune opere infrastrutturali, secondo lei ci troviamo dinanzi ad una legittima protesta?

On. Nappi: È pura demagogia. Le opere che sono state de-finanziate non sarebbero mai state ultimate nei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A volte si fa opposizione e basta senza essere obiettivi.

Redazione: Sono stati tagliati anche i 16 milioni del PNRR relativi al recupero e restauro dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) Materdei, che dal 2015 è stato occupato abusivamente prima dal centro sociale “Je so’ pazzo” e poi dal partito “Potere al Popolo” che ne ha fatto la sua sede di Napoli, è una scelta giusta?

On. Nappi: E’ una scelta più che giusta. Ristrutturiamo per la seconda volta un’opera che andrà nuovamente nelle mani degli abusivi? Non possiamo regalare a pochi un’infrastruttura pagata con i soldi di tutti i cittadini. C’è troppa ipocrisia anche su questo tema.













