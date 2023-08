96 Visite

Il Napoli supera 1-0 l’Augsburg nella terza amichevole di Castel di Sangro grazie ad una rete su sviluppi di calcio d’angolo messa a segno, nel secondo tempo, da Rrahmani. Tante assenze per gli azzurri, non c’erano tra gli altri Zielinski, Anguissa, Kvaratskhelia e Osimhen. Ha assistito al match anche il nuovo acquisto, Natan, arrivato nel pomeriggio in Abruzzo.













