Tornano in azione i ladri d’appartamento a Marano. Nella notte, come denunciato ai carabinieri della locale compagnia, un furto è stato portato a compimento in un appartamento di via San Rocco. Il bottino sarebbe di almeno mille euro. Indagano i militari dell’Arma di via Nuvoletta.













