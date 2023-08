Caivano, si dimettono 13 consiglieri comunali su 24: finisce l’era (meno male) del sindaco Enzo Falco

116 Visite

A rassegnare le dimissioni, davanti ad un notaio, sono stati i 10 consiglieri dei partiti della minoranza: Forza Italia (Gaetano Ponticelli, Giuseppe Mellone, Antonella Monfrecola), Unione di Centro (Enzo Pinto), La Svolta (Luigi Padricelli), Caivano Conta (Antonio Angelino, Emanuela Scuotto e Luigi Esposito) e Caivano Oltre (Rossella Russo), compreso il pentastellato Francesco Giuliano (passato nella fila dell’opposizione nei giorni scorsi) e parte dell’ex maggioranza (Raffaele Del Gaudio e Antonio De Lucia del Gruppo Misto e Pippo Ponticelli di Prima Caivano).

L’ex sindaco Falco si era insediato al Palazzo di via Don Minzoni il 29 settembre 2020, dopo gli anni del commissariamento prefettizio.

Caivano, Patriarca (FI): ora nuovo futuro per i cittadini

La deputata: scioglimento è occasione per dare finalmente risposte

CAIVANO – «Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Caivano, per le dimissioni di 13 consiglieri eletti, è l’ultimo atto di una stagione amministrativa che si è caratterizzata per immobilismo e inefficienza. Bisognerà ora impegnarsi, fin da subito, alla costruzione di un nuovo e diverso futuro per Caivano e per tutti i cittadini che meritano, finalmente, risposte e azioni concrete».

A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissaria provinciale del partito azzurro.

«Il primo passo sarà quello di lavorare a un tavolo delle alleanze che includa le forze moderate e tutti quei soggetti politici che – conclude la deputata – hanno a cuore le sorti della città».