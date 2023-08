Marano, Reddito. La mappa italiana: a Bolzano lo percepisce una famiglia su 300, a Napoli una su 6

Lo stop al reddito di cittadinanza comunicato via sms dall’Inps a 160 mila famiglie semina preoccupazione da Nord a Sud tra i nuclei che a partire da agosto cesseranno di incassare il sussidio. Ma in questi giorni, a giudicare dalle proteste arrivate dai territori, si è capito in fretta come l’interruzione del beneficio colpisca in maniera più forte alcune aree del Paese rispetto ad altri. A Bolzano, ad esempio, ad usufruirne è una famiglia su 300; a Napoli, invece, una su sei.

La mappa dei percettori del sussidio a livello comunale è questa. Fortissimi squilibri tra Nord e Sud, molto più ampi rispetto ai divari messi in luce confrontando il reddito pro-capite delle singole città. Il reddito, ad ogni modo, non sarà tolto a tutti e tante famiglie beneficeranno del reddito di inclusione attraverso i corsi di formazione.