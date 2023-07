Napoli Soccavo: Carabinieri denunciano 51enne. Per un militare anche un morso

124 Visite

Questa notte a Soccavo una gazzella della compagnia Napoli Bagnoli era via Tertulliano impegnata in un posto di controllo quando un uomo si avvicina. E’ a piedi ed in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol o droghe. La persona – si tratta di un 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine – prima inizia ad inveire contro i militari per poi finire nel minacciarli. I Carabinieri decidono di intervenire e dopo una non facile e breve colluttazione immobilizzano l’uomo. Il 51enne viene trasferito nell’ospedale San Paolo e sedato. Sarà denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri sono stati medicati: per il primo 7 giorni di prognosi per “algia arti superiori ed inferiori, morso retrocoscia destra e varie escoriazioni e contusioni multiple”, per l’altro militare 5 giorni e “algia arti superiori ed inferiori e contusioni multiple”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Bruno Giaquinto, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS