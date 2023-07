Napoli, altra notte di violenza: aggressioni e sparatoria, oramai la città è nella morsa dei criminali

91 Visite

I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale intervengono nell’ospedale Pellegrini. Poco prima un 33enne di Fuorigrotta si era presentato in ospedale perché aggredito e malmenato. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo mentre si trovava in via Gianturco fermo all’altezza della Esso sarebbe stato avvicinato da un numero imprecisato di persone che senza alcun apparante motivo lo avrebbero picchiato. Per la vittima un trauma cranico facciale, epitassi sx, ematoma occhio sx e contusioni varie con una prognosi di 30 giorni. Il 33enne ha rifiutato il ricovero ed è stato dimesso. Indagini in corso

Sempre i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono intervenuti – su segnalazione del 118 – a via Gianturco per una donna ferita. Da una primo accertamento ancora da verificare pare la 44enne mentre si trovava a piedi all’altezza della rotonda Galileo Ferraris sarebbe stata colpita da un colpo di fucile da soft air. I colpi sarebbero partiti da un’auto in transito. La donna è stata trasferita nell’ospedale Pellegrini. Per la vittima 10 giorni di prognosi e una diagnosi che parla di “ferita puntiforme della parete addominale da proiettile metallico di probabile arma ad aria compressa”. La 44enne ha rifiutato il ricovero ed è stata dimessa. Indagini in corso.













