Marano, Via Arbusto: marciapiedi occupati da mezzi in sosta. I residenti: “è impossibile camminare”

Gentile direttore,

ancora una volta mi trovo costretto a segnalare che in Via Arbusto i marciapiedi sono diventati parcheggi per auto e moto.”

Gennaro M.

Nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano l’occupazione costante dei marciapiedi di Via Arbusto, sia sul lato destro che sul lato sinistro della carreggiata, da anni questa problematica, però, non viene affrontata dalle autorità competenti. Quindi ai Disabili, alle mamme con carrozini e agli anziani in Via Arbusto è vietato camminare.













