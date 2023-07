Delitto Ammaturo, ipotesi choc nella caccia al latitante: «Morto Cinquegranella»

130 Visite

Potrebbe essere stato inghiottito dal tempo, assieme ai segreti che ha custodito per una vita, immerso in trame oscure che hanno segnato la storia criminale (e non solo) della prima Repubblica. Potrebbe non esserci più, chiudendo in modo definitivo uno dei filoni di indagine su un episodio di cronaca nera finito negli annali: parliamo dell’omicidio del capo della squadra Mobile della questura di Napoli Antonio Ammaturo e dell’agente scelto Pasquale Paola, il 15 Luglio 1982. Detto in parole più dirette, Renato Cinquegranella, ultimo latitante dell’inchiesta sull’omicidio di Ammaturo, potrebbe essere morto: potrebbe essere scomparso definitivamente per cause da accertare, portando con sé chissà quanti segreti custoditi in 40 anni di militanza camorrista. È questa l’ultima ipotesi investigativa legata alla cattura del superlatitante, il killer della Nuova famiglia che diede ospitalità ai brigatisti rossi che ammazzarono il capo della mobile, nell’agguato di piazza Nicola Amore.

Ci sono delle tracce emerse in queste ore che spingono gli inquirenti a considerare come attendibile la pista della morte di Cinquegranella. Latitante dal 2002, da quando scappò dal carcere di San Gimignano approfittando di un permesso premio, Cinquegranella è un fantasma su cui va avanti una caccia all’uomo che vede impegnate le polizie di mezzo mondo. Ed è proprio da alcune recentissime informazioni info-investigative (al netto del riserbo calato su questa vicenda), che si apprende che Cinquegranella si sarebbe trasferito all’estero per sfuggire alla cattura, evidentemente per dribblare il pressing messo in campo dai migliori reparti investigativi che abbiamo sul territorio. Fatto sta che una volta varcati i nostri confini nazionali, Cinquegranella potrebbe essere morto. Defunto per cause ancora da accertare. Una possibilità, quest’ultima, che ha letteralmente elettrizzato gli inquirenti. Facile intuire l’esigenza di un raccordo tra reparti italiani e stranieri, per verificare se la notizia della morte del latitante corrisponda al vero o se invece si tratti di un depistaggio: di uno stratagemma messo in campo dal camorrista in fuga per depistare le indagini o addirittura far cessare ogni attività di inchiesta messa in campo sul suo conto.













