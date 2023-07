Marano, black out elettrici continui. Disagi in tante zone, cittadini esasperati

347 Visite

Un’altra estate da terzo mondo, con continui black out elettrici e stop alla fornitura idrica. Marano, come altri territori, vive l’ennesimo disagio. Elettricità che va e viene in tante zone: via Mallardo, via Marano-Pianura, corso Europa, via Pigno, via San Marco, via Del Mare e traverse limitrofi e tanto, tanto altro. E’ una croce, ma a chi dirlo. Gli eccessivi consumi, provocati dalle alte temperature, l’urbanizzazione costante e la carenza di una rete adeguata rendono ogni sforzo vano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS