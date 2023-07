MARANO, UOMO CARBONIZZATO IN AUTO IN VIA PIGNO: SVELATA L’IDENTITA’

1.033 Visite

Macabra scoperta in via Pigno, zona collinare della città. Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato in un’auto dai carabinieri della locale compagnia. Il ritrovamento è avvenuto alle prime luci dell’alba. Sul posto alcune pattuglie. Al momento si sa solo che la vittima era un pregiudicato, ma ancora non è stata comunicata la sua identità. La zona in cui è avvenuto il ritrovamento – spesso teatro di furti – è in alcuni tratti particolarmente impervia e costeggiata da una fitta vegetazione. La vittima è Vincenzo Iannone.













