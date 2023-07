L’angolo della satira. Marano. Il trattore guasto, Morra, gli annunci a catena, le pecorelle e le pernacchie in agguato

209 Visite

Domenico Catuogno, consigliere delegato al verde pubblico, ce la sta mettendo tutta. I lavori procedono in tante zone e non è facile accontentare tutti con gli scarsi mezzi a disposizione del Comune. A metterci lo zampino anche qualche guasto: il trattore deputato alle operazioni di bonifica delle aiuole si è rotto ed è stato portato in officina. Le maestranze di Morra non si sono perse d’animo e proseguono laddove è possibile lavorare con i mezzi attualmente disponibili. Qualcuno ha proposto, intanto, di ingaggiare un gregge di pecorelle che potrebbe brucare tutte le aiuole del territorio. Il gregge, anche nell’ottica green, ridurrebbe le emissione dei trattori e dei mezzi per la manutenzione. Inoltre le pecorelle sono note perché riescono a distinguere “l’erba buona da quella cattiva”. Soluzioni convenienti dal punto di vista dei costi e del risultato. Scherzi a parte. Morra, a furia di autoesaltarsi con continui annunci e autosviolinarsi sui social per cose di mero ordinario stancherà la cittadinanza che chiede interventi strutturali seri e non solo semplici lavori di ordinaria amministrazione. Suonarsela e cantarsela non paga. E a lungo andare le congratulazioni si trasformeranno in pernacchie e fischi.













