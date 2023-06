Piano di valutazione dei campi Flegrei grazie al lavoro di Forza Italia

Siamo lieti che ieri l’amministrazione sia intervenuta per aumentare i fondi a disposizione della protezione civile e per indire finalmente il bando per il piano di evacuazione dei campi flegrei. L’assessore Cosenza ci ha ascoltato! Il nostro ordine del giorno approvato all’unanimità in aula durante lo scorso consiglio comunale ha smosso finalmente le acque, non era immaginabile che una città come Napoli non avesse un piano di esodo programmato per i Campi Flegrei, scongiurando sempre il peggio! Come gruppo di Forza Italia siamo contenti di aver aiutato la città a prevenire per una volta !

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano