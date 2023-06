Arzano, nuovi guai per l’agente della polizia locale già sospesa dal servizio: per lei parte un nuovo processo

147 Visite

Nuovi guai per l’agente della municipale già sospesa dal servizio: per lei parte un nuovo processo. Pesanti i capi d’imputazione. Si sta celebrando, ed è alle prime battute il nuovo processo a carico dell’agente della polizia municipale del comune di Arzano R. M., già condannata per altro procedimento dalla Corte di Appello di Napoli ad oltre due anni di carcere. I reati contestati questa volta sono la tentata corruzione e le minacce a pubblico ufficiale – tecnico comunale – volte a costringerlo a commettere falsi atti per favorire gli abusi edilizi commessi dalla madre di quest’ultima. La prima udienza, svoltasi dinanzi al giudice Ferraro, ha visto la deposizione del testimone chiave dell’inchiesta. Ora toccherà ai due testimoni che assistettero alle minacce addirittura rivolte allo stesso teste di accusa fuori al Tribunale di Napoli Nord prima dell’udienza che la vide poi condannare in primo grado. Insomma, nuova tegola giudiziaria sul comune di Arzano che a dicembre dovrà decidere sulla sorte della vigilessa che risulta soccombente anche in sede civile ma che avrebbe comunque ripresentato richiesta di riassunzione in servizio.

