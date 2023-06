BRUCELLOSI: MUSCARA’, INCREDIBILE SINISTRA CHE DENUNCIA MANIFESTAZIONI DI PROTESTA LAVORATORI

121 Visite

“Un avviso di garanzia PER una violazione della legge è un atto dovuto e non si discute nemmeno di fronte all’evidente tenuità dei fatti e alle ragioni della protesta degli allevatori bufalini e del blocco stradale che ha determinato l’apertura del fascicolo. Tuttavia, rammarica che alcuni sinistri personaggi della pseudo-politica, solitamente silenti di fronte a misfatti ben più gravi, si siano messi a tirare per la giacchetta la magistratura denunciando mediaticamente o concretamente gli allevatori bufalini pur conoscendone bene disperazione e le ragioni per le quali sono scesi in piazza con i trattori”.

Lo afferma la consigliera regionale campana del Gruppo Misto Maria Muscarà che si chiede: “Cosa volevano dimostrare con la loro denuncia? Chi dovevano compiacere?”.

Per la consigliera regionale “una sinistra che sceglie di non stare dalla parte dei lavoratori è molto peggio di una destra liberale che fa il tifo per le imprese”.

“I tanti allevatori oggi disoccupati grazie alle politiche scellerate del governo regionale di De Luca non possono che pesare anche sulle coscienze di questi finti proseliti del pensiero sociale”, conclude Muscarà.

