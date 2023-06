Marano, nuova giunta: domani la riunione decisiva tra sindaco e coordinatori di lista. Chiarito il caso “Caramella-Bisanzio”, per loro non ci sarebbe nulla

304 Visite

La riunione decisiva (si spera) è in programma domani, alle ore 18,30, nella sede del Pd. Il sindaco incontrerà i coordinatori delle forze politiche di maggioranza e, con ogni probabilità, annuncerà loro i nomi degli assessori. In realtà, Morra ha già tutto in testa e ha anche deciso: quella di domani, più che altro, è un evento formale, una sorta di fiction per incassare una ulteriore investitura formale. In realtà, eccezion fatta per Centro democratico e per l’assessorato di Giaccio-Carandente e il ruolo per Demos, ha deciso tutto il primo cittadino, sia per gli assessori in quota Pd, sia per quelli di Marano rinasce, una lista gemella del Partito democratico, che al momento non ha avanzato alcuna pretesa, lasciando a Morra carta bianca per i prossimi 18-24 mesi di amministrazione.

Come scritto in più occasioni, non ci sarà alcun assessorato in quota Di Marino-Coppola. La questione è tutta frutto di un “equivoco” o quanto meno di un gioco delle parti, di cui forse Di Marino è in parte all’oscuro. Di Marino e Coppola (e altri della lista Baiano) hanno appoggiato “l’odiato” sindaco al ballottaggio, ma prima hanno incontrato a Napoli il primo cittadino e Mario Casillo, il potente consigliere regionale che ha ambiziosi di futura candidatura alla Città Metropolitana o in Regione. Casillo ha in pratica preteso che una parte dei nemici storici di Morra “togliessero le chiacchiere di mezzo”. All’incontro non è andato Coppola Pasquale, parente di Casillo, ma solo Di Marino e il papà di una candidata della lista Baiano. L’impegno se lo sarebbe assunto Casillo di dare visibilità a Di Marino o al gruppo, ma in realtà Morra avrebbe solo abbozzato (sarebbe stato diplomatico, come suo costume, perché in quel momento interessato ai voti per il ballottaggio) e non promesso nulla di specifico. La storia è più semplice di quel che in pratica si pensi: Casillo vuole la pace perché necessita, in futuro, di sostegno a Marano da tutte le componenti del Pd e per questa ragione ha fatto capire a Di Marino e a Coppola che ci sarebbe stato spazio in qualche posto, in giunta in primis.

Per loro non ci sarà spazio, invece: la partita si gioca su altri fronti, a meno che il sindaco – con un’operazione sottobanco – non si faccia dare in segreto un nome da Di Marino da piazzare in giunta (uno degli assessorati che spetterebbero a Marano Rinasce) ma con la promessa di non rendere la faccenda nota ufficialmente. Difficile che vada in tal modo, molto più probabilmente finirà con un nulla di fatto per “Caramella” e “Il principe di Bisanzio”, i quali, volenti o nolenti, non potranno (in virtù degli antichi rapporti) rinfacciare un bel nulla al consigliere regionale Casillo, che cercherà poi, col tempo, di accontentarli (politicamente) in altri modi. Di Marino, ad oggi, sta ancora attendendo una fantomatica chiamata del sindaco. Chiamata che non arriverà, sicuramente non da Morra. Se accordi sottobanco ci dovessero essere, a portarli avanti sarà sicuramente l’emissario “principe” del primo cittadino. E’ lui il delegato per la ricomposizione di spaccature e rapporti definiti “delicati”.













