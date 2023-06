Marano, ancora disagi sul fronte idrico nonostante i reiterati annunci dei commissari. Oggi problemi nella zona collinare

159 Visite

I commissari annunciano (di continuo) di essere riusciti ad intervenire sul fronte idrico, con la installazione di nuove pompe per gli impianti, ma intanto anche oggi si registrano problemi e disagi in tutta la zona collinare e ieri in via Cupa Castello Scilla. Annunci, annunci, ma la situazione, in certe zone della città, resta critica e non solo nei fine settimana. Da quanto si apprende (fonti comunali( si tratta di un problema la cui competenza è di Abc. Per risolverlo occorreranno almeno 5-6 ore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS