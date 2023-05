Ballottaggio Marano, il caso Giaccio scuote il partito della Meloni anche in ambito regionale e nazionale

582 Visite

Il caso Giaccio, la leader di Fratelli d’Italia a Marano che sostiene il candidato del Pd al ballottaggio, scuote gli ambienti regionali e nazionali del partito della Meloni. La bagarre è in corso da giorni. Ieri il circolo locale ha diramato una nota in cui prende le distanze dalla Giaccio e da Carandente, l’altro esponente di Fdi che starebbe facendo campagna per il candidato sindaco del Pd. Tace invece il coordinatore provinciale Michele Schiano di Visconti. Silenzio che è un avallo o che sottintende altro? Nelle prossime ore ci potrebbero essere nuove sorprese. Intanto abbiamo proposto e chiesto alla consigliera Giaccio di spiegare alla cittadinanza la sua posizione sul tema. Attendiamo che ci dia il via libera per un’intervista video.













