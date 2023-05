Camaldoli, confronto in commissione ambiente sull’inquinamento elettromagnetico delle antenne

199 Visite

Incontro in commissione ambiente, presieduta da Carlo Migliaccio, sulla riqualificazione del tessuto tecnologico della Città di Napoli ed in particolare dell’area dei Camaldoli.

È necessario concretizzare il progetto di piano di regolamentazione delle antenne nel parco dei Camaldoli, promosso dal servizio comunale, ma è bloccato dalle interlocuzioni con il Ministero delle Imprese, competente in materia di telecomunicazioni, e la Soprintendenza, ha spiegato il presidente Carlo Migliaccio. Va disciplinato il tessuto tecnologico in tutto il territorio cittadino, non solo sulla collina dei Camaldoli, al fine di ridurre l’inquinamento elettromagnetico a beneficio della salute, è l’indirizzo proposto da Migliaccio.

Secondo gli uffici del Servizio Controlli Ambientali e Attuazione Paes e del Gabinetto del Sindaco, la strada giusta è quella della conferenza dei servizi, il nodo sta nel coinvolgimento delle istituzioni al fine di trovare le chiavi legislative per regolamentare il fenomeno dell’installazione delle antenne, in particolare quelle 5G, allo stato attuale installabili semplicemente con una comunicazione Scia.

Opportuno, quindi, definire un protocollo d’intesa con l’Arpac, unico ente autorizzato a rilasciare pareri, per regolamentare l’installazione delle infrastrutture tecnologiche.













