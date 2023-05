ULTIM’ORA, AMMINISTRATIVE MARANO. ANOMALIE IN 47 SEZIONI, CONVOCATI TUTTI I PRESIDENTI DI SEGGIO

830 Visite

Anomalie in 47 sezioni su 50. Tutti i presidenti di seggio sono stati convocati poco dalla polizia municipale di Marano. I vigili non hanno dato dettagli ai presidenti convocati, ma rimandato il tutto alla riunione che si terrà domattina dinanzi al presidente della commissione elettorale. In seduta singola e non collegiale. I presidenti di seggio sono già sul piede di guerra. “Cosa è accaduto? – dicono – possibile che vi sia stato un errore di interpretazione da parte di tutti o c’è qualcos’altro sotto?” Domattina ne sapremo di più.













