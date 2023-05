Amministrative Marano, Izzo: “Ce la faremo, bisogna impedire al Pd di continuare a fare danni in città”

In questi giorni di entusiasmante campagna elettorale ho incontrato tante persone che hanno arricchito con le loro storie il mio bagaglio umano, culturale e spirituale.

Gente che negli anni é stata ignorata diventando ectoplasma di se stessa per colpa di una politica che ha avuto come unico credo la cementificazione e il fare soldi sulla pelle di ogni singolo cittadino. Politica che rispondeva solo alle segreterie di partito qui sul nostro territorio per molti anni dal PD con i suoi massimi dirigenti e i vari rappresentanti istituzionali nazionali e regionali totalmente assenti mentre Marano moriva sotto i colpi dell’incuria e della sciatteria politica amministrativa.

Ma presenti in questi giorni sul palco, nei vari ristoranti per cene, bar per aperitivi o comitato elettorale del candidato a Sindaco allo scopo di carpire voti per poi dileguarsi di nuovo nel nulla. Ma il disegno questa volta non passerà per la presenza della nostra coalizione “Uniti per Marano” con candidato a Sindaco Izzo. La nostra coalizione civica ha come obiettivo immediato di governo quello di ridare normalità, dignità e vivibilità a ogni singolo cittadino, questa la promessa del Sindaco Izzo che sarà l’ultimo dei cittadini garante di ogni singolo cittadino quale attore attivo del bene comune.

Tanti sono i problemi che saremo chiamati a risolvere: manto stradale, rete idrica, video sorveglianza, il P.I.P, il mercato ortofrutticolo e pannino a medio e lungo tempo andremo a risolvere tutti, attingendo fondi regionali, nazionali e europei attraverso l’ istituzione di una cabina di regia composta da professionisti del settore che avranno come unico obiettivo il ricercare fondi. Altra fonte di reperimento fondi sarà la lotta all’evasione tributi dove poco é stato fatto dalle amministrazioni a trazione PD. La messa in sicurezza del territorio sarà altra priorità, affinché non succederà più quello che é successo venerdì scorso quando la città venne invasa dall’acqua. Su questo fronte il candidato a Sindaco del PD omette nei suoi interventi pubblici di dire che lui stesso é stato assessore all’urbanistica di giunte a trazione PD del passato, quando il problema della sicurezza del territorio era già presente e pressante.

La nuova primavera di Marano passa attraverso la nostra coalizione “Uniti per Marano ” con Izzo Sindaco la quale non ha mai avuto responsabilità politiche amministrative della città, scesa in campo per Marano e ogni suo singolo cittadino.

Comunicato stampa della coalizione uniti per Marano con Izzo candidato a Sindaco.

La forza della coerenza.