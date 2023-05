192 Visite

Il confronto in diretta sulla pagina Facebook di Terranostranews. Un’altra grande esclusiva del nostro portale. I candidati sindaco finiti in ballottaggio, Matteo Morra e Michele Izzo, saranno intervistati dal direttore Fernando Bocchetti. L’appuntamento è per domani alle ore 15. Se avete domande da porgere ai candidati sindaco, scriveteci ai seguenti numeri: 3383387653-3387316910.













