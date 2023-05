ULTIM’ORA MARANO, TITOLARE PALESTRA TROVATO MORTO DAI CLIENTI NELLA SUA STRUTTURA. PER I CARABINIERI SAREBBE STATO VITTIMA DI UN MALORE

340 Visite

Il titolare di una palestra di via Castelbelvedere (periferia di Marano) è stato trovato morto stamani, all’interno della struttura di cui era il titolare, da alcuni clienti e successivamente dalla sua compagna. I carabinieri della compagnia di Marano sono stati immediatamente allertati. Recatisi sul posto, assieme al medico-legale, hanno appurato che l’uomo, con ogni probabilità (99 per cento), è stato vittima di un malore. E’ caduto e il conseguente impatto avrebbe provocato una perdita ematica. Il medico-legale non ritiene, allo stato, sia necessaria l’autopsia. L’uomo aveva 50 anni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS