Capri: abusivismo edilizio. Appartamento con vista sui Faraglioni, carabinieri denunciano imprenditore

Carabinieri in prima linea nella lotta all’abusivismo edilizio. A Capri i militari della locale stazione hanno denunciato un imprenditore incensurato di 70 anni.

I Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dell’ufficio tecnico del Comune nella proprietà dell’imprenditore con vista sui faraglioni. Accertata la realizzazione di un mini appartamento abusivo di 42 metri quadrati. L’opera – del valore immobiliare di circa 400mila euro e realizzata dopo uno scavo nel terrapieno non autorizzato in violazione delle norme paesaggistiche e urbanistiche – era terminata e già arredata.













