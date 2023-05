AMMINISTRATIVE MARANO, IZZO-DEL VECCHIO: “METTI IN SICUREZZA LA TUA VITA”

Venerdì alle ore 17 presso l’autoscuola Del Vecchio di via Giovanni Falcone 69, si discuterà di sicurezza stradale e tutte le cause che provocano incidenti e le relative misure preventive da adottare. Saranno presenti il candidato a sindaco Michele Izzo, della coalizione “Uniti per Marano” e Vincenzo Del Vecchio, candidato a consigliere comunale della lista Fare Democratico a sostegno di Izzo. Nel corso del dibattito dal titolo “Metti in sicurezza la tua vita” saranno affrontate diverse tematiche relative alla sicurezza stradale. In particolare, il rispetto per la vita e l’educazione stradale come fattore determinante. Saranno inoltre analizzate le cause di incidenti, che il più delle volte sono dovuti all’assunzione di alcol e stupefacenti, ma anche all’alta velocità. I cittadini, spesso, non sono informati e conoscono poco e male come comportarsi in strada. I più giovani, gli automobilisti del domani e non solo anche chi guida uno scooter, devono conoscere i segnali stradali e la loro importanza, ma anche e soprattutto dei comportamenti corretti da adottare sulle arterie cittadine e non solo. Devono comprendere che la strada, in quanto pubblica, è regolata da determinate leggi che impongono prudenza e rispetto nei confronti di sé stessi e degli altri. Ma non basta: occorre che tutti, in prima persona, si sforzino di cambiare le cose. L’educazione stradale parte dunque dalla conoscenza dei comportamenti, delle leggi che regolano la viabilità. Solo con questi presupposti si potranno creare i cittadini del domani che abbiano a cuore la loro vita e quella degli altri.

Nota stampa Vincenzo Del Vecchio e coalizione Uniti per Marano a sostegno del candidato a sindaco Michele Izzo