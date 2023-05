Quarto, 15 milioni di euro per le stazioni della Circumflegrea e un parco con giostre per bambini. Sabino: “Tuteleremo l’ambiente e la salute dei nostri cittadini”.

72 Visite

“Siamo ad una svolta: dopo venti anni avremo due stazioni moderne, completamente riqualificate e funzionali e con i 15 milioni di finanziamento regionale tuteleremo l’ambiente e la salute dei nostri cittadini, realizzando anche un nuovo parco verde urbano con giostre per bambini che riqualificherà via De Falco”. – Questo è stato il commento del Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, al termine della conferenza di servizi con Eav che ha delineato il cronoprogramma degli interventi, attesi da anni dai pendolari e dagli utenti di Quarto del trasporto pubblico locale, per il raddoppio dei binari sulla tratta Pisani-Quarto dell’Eav Circumflegrea. Eav e Regione Campania investono su Quarto 15 milioni di euro innanzitutto per ristrutturare e riqualificare le due stazioni di “Quarto Centro” e di “Quarto”.

“Ho chiesto espressamente all’Eav di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente urbano, con la installazione dopo decenni di barriere fonoassorbenti e la riqualificazione sociale del tessuto urbano – spiega il sindaco Sabino – ma anche di potenziare gli impianti di illuminazione pubblica esterni alle due stazioni e gli impianti di videosorveglianza. Le stazioni della Circumflegrea devono essere luoghi sicuri e, per non creare disagi ai pendolari, ho chiesto e ottenuto dall’Eav che questi lavori che dureranno poco più di 2 anni, saranno fatti in modo da garantire la continuità dei servizi ferroviari. Altra cosa da sottolineare è la riqualificazione urbanistica di due zone importanti della nostra città. Alla stazione di “Quarto”, all’incrocio con via Matteotti, abbiamo previsto un’area di verde pubblico con un parco-giochi per bambini che sarà videosorvegliato e un passaggio pedonale che collegherà via De Falco con via Matteotti. Sarà un modo per restituire anche dignità a chi abita in via De Falco e che anni fa subì lo scempio di vedere una strada di ingresso alle loro abitazioni diventare un imbuto semichiuso. Una scelta discutibile da tutti i punti di vista e che ora, finalmente, risolveremo. La Quarto del futuro sta già prendendo forma”.













