Marano, scuola Siani: riaperta l’area parcheggio

È stata riaperta questa settimana l’area di parcheggio adiacente la Scuola Siani, che garantisce maggiore sicurezza per gli studenti e la risoluzione delle problematiche legate al flusso veicolare negli orari di ingresso e di uscita dall’Istituto. L’attenzione della Commissione Straordinaria sull’area è nata su indicazione della Dirigente Guadagno e della vicepreside Omar. La riapertura è dunque il risultato di una cooperazione istituzionale avutasi esclusivamente tra il Comune di Marano e i vertici dell’Istituto. La Commissione ribadisce, con la forza dei fatti, che l’impegno verso le istituzioni scolastiche del territorio è stato una priorità nell’alveo delle attività messe in campo in tutto il periodo di durata della gestione commissariale.