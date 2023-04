“Melito Connection”: cosa è realmente accaduto? Le denunce di Mottola contro il “sistema” Marrone, la strategia di Rostan e le minacce a una candidata

Una messa in scena volta a gettare fumo negli occhi degli inquirenti che va in onda quando Rostan ha il sentore che la camorra stia sostenendo la coalizione di Nunzio Marrone. Rostan è in auto con un soggetto al quale riferisce che a Melito «ci sta la guerra» e che «la camorra sta sostenendo Marrone, ufficialmente però già abbiamo preso le contromisure» e fa riferimento alla possibilità che entri in gioco la Procura e non si vada a votare. Le pressioni ci sono state e pure le denunce. Il clan avrebbe avvicinato possibili candidati a sostegno di Mottola, per il rispetto del presunto accordo preso con Marrone. Rostan discute con un uomo che lo avvisa «dobbiamo fare attenzione perché stanno mettendo di nuovo in moto il meccanismo. Pressioni, forzature, minacce». Rostan afferma che Mottola dovrà uscire allo scoperto e che dovrà cominciare a denunciare politicamente «le forze delinquenziali sul territorio che stanno facendo pressione sui candidati».

In data 23/07/2021 lo stesso Mottola Luciano si reca presso i Carabinieri di Marano di Napoli, ma si limita a fornire notizie circa pressioni che avrebbero ricevuto alcuni candidati o persone che aspiravano a candidarsi nelle liste della sua coalizione (in particolare le liste elettorali Terra e Vita facente capo a Rostan Emilio e Melito Più facente capo a Ponticiello Marco), riferendo altresì che le pressioni erano state esercitate su soggetti che avrebbero portato voti nelle sezioni dei rioni popolari di Melito di Napoli. Il Mottola indica che tali condotte erano riconducibili alla coalizione a sostegno del Marrone Nunzio che avrebbe contatti impropri con la criminalità organizzata. Tuttavia non indica clementi specifici per la prosecuzione delle indagini. In altri termini – secondo gli investigatori – si tratta di denunce che hanno finalità diverse da quelle di collaborare effettivamente con la giustizia (e si comprenderà poi il motivo, quando i nemici nel ballottaggio si alleano).

Il primo turno elettorale determina la sconfitta di Marrone e il ballottaggio tra Mottola e Pellecchia. Lo scenario diventa nuovamente contorto. Allora a quel punto Rostan avvierebbe contatti con Vincenzo Marrone per spostare i voti del clan dal figlio Nunzio alla coalizione di Mottola. L’ordinanza ipotizza l’accordo tra Rocco Marrone (presidente del Consiglio comunale, indagato) e Giuseppe Siviero, esponente di rilievo del clan Amato-Pagano, per i voti del Rione 219, con l’ok di Luciano Mottola e la supervisione del deus ex machina Emilio Rostan. Quest’ultimo avrebbe preso contatti anche con il clan Contini. Il 7 ottobre 2021, parlando con un suo collaboratore, Rostan afferma: “La camorra porta a noi, l’ha sbloccata coso, Siverio”.

Un rete di intrighi, intrecci, rapporti, contatti, una connessione tra esponenti politici, amministratori comunali e imprese: insomma nella “Melito Connection” c’è di tutto di più. Il tutto è contenuto nelle 209 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare. A Melito intanto il prefetto Claudio Palomba ha disposto la sospensione dalle funzioni del sindaco, del presidente del Consiglio comunale Rocco Marrone e di due consiglieri: Antonio Cuozzo e Massimiliano Grande. Ora il Comune sarà retto dal vice sindaco in carica ma non si esclude che nelle prossime ore, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nomini una commissione d’accesso agli atti per accertare eventuali inegerenze dei clan anche sulle attività amministrative dell’ente.