Terremoto Melito, chi è Emilio Rostan, padre dell’ex deputata Michela Rostan, e che ruolo ha svolto nella vittoria di Mottola

Promesse di posti di lavoro in cambio del sostegno elettorale e della presentazione delle candidature alle liste collegate al candidato Sindaco Luciano Mottola, mazzette ad un consigliere comunale di Melito in cambio del voto alla lista “Grande Napoli” in occasione dell’elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Napoli e accordi con gli esponenti del Clan Amato Pagano. Sono queste, una parte delle accuse, che la Procura di Napoli ha mosso nei confronti di Emilio Rostan, padre dell’ex deputata Michela Rostan ed imprenditore, ritenuto dagli inquirenti il principale organizzatore e sostenitore della coalizione a sostegno di Luciano Mottola.

L’inchiesta condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia ha portato all’arresto di 18 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione.

Secondo le contestazioni Emilio Rostan e Rocco Marrone (presidente del Consiglio Comunale di Melito, ndr), insieme al candidato Sindaco Luciano Mottola, avrebbero accettato, in relazione al turno di ballottaggio svolto il 17 ottobre 2021, e concedendo in cambio somme di denaro, posti di lavoro e altre utilità, la promessa del sostegno del clan Amato – Pagano formulata dagli esponenti del clan. In favore di Luciano Mottola sarebbero stati trasferiti i voti del sodalizio criminale, grazie al patto siglato con Nappi Vincenzo, storico referente degli Amato – Pagano e reggente dal giugno 2021 e di Siviero Giuseppe, altro affiliato, avvalendosi della forza delle intimidazioni del vincolo associativo e della conseguente condizioni di assoggettamento omertoso.

Un altro elemento che sorge dall’attività degli inquirenti è il possibile collegamento di Rostan con alcune note società. Lo stesso prometteva posti di lavoro presso l’E.A.V, Ente Autonomo del Volturno, Municipia S.p.A, Blu Gas di Frattamaggiore e la Ecologia Agizza, ai candidati in cambio del sostegno elettorale alla coalizione di Mottola.

Le intercettazioni disposte sull’utenza di Rostan confermano sin da subito i rapporti tra lo stesso ed esponenti di spicco della criminalità organizzata. Dalle conversazioni emerge, a sgomberare ogni equivoco, che l’interesse del Rostan non è quello politico, ma solo rivolto a poter gestire in suo favore pratiche amministrative.













