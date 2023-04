Elezioni Marano, Italia Viva: “Troppa frammentazione e solita corsa allo scranno, per questo non abbiamo partecipato”

85 Visite

La città ha bisogno di un progetto ampio, aggregante e non divisivo. Ha bisogno di un progetto innovativo, lontano dagli ultimi due scioglimenti e che sappia andare oltre schemi già sperimentati in passato. La città ha bisogno di discontinuità. Abbiamo lavorato per settimane, mettendo da parte legittime ambizioni di parte, per costruire un progetto trasversale, slegato dai simboli di partito e dagli interessi di figure politiche sovracomunali interessate solo a salvaguardare quel pugno di voti utile per le prossime elezioni regionali. Un progetto della durata di 5 anni che avrebbe potuto affrontare con competenza e compattezza le questioni delicate che stanno da anni bloccando lo sviluppo della città. Abbiamo pertanto con responsabilità e sofferenza deciso di non partecipare a questo spezzatino e ad una competizione elettorale con 8 candidati alla carica di sindaco, poche proposte concrete e una preoccupante assenza di idee e di contenuti. La Politica è una cosa seria, e non una corsa allo scranno. Forniremo il nostro contributo con una attività di verifica e di controllo sull’operato della prossima amministrazione senza fare sconti e senza difendere la poltrona.

Dario Vallone, coordinatore cittadino Italia Viva Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS