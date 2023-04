Giochi matematici, quattro alunni della D’Azeglio alla finale nazionale alla Bocconi di Milano

100 Visite

Grande successo della Scuola secondaria I grado D’Azeglio di Marano ai Campionati Internazionali dei Giochi Matematici. Dopo le fasi locali, provinciali e regionali, 4 alunni approdano alla finale nazionale. La competizione si terrà a Milano: i giovani Gennaro Baiano, Manuel Cauli, Francesco Smiraglia (per la categoria C2 III media-I superiore) e Alessia La Porta (categoria C1 I – II media) si recheranno nella prestigiosa sede dell’Università Bocconi, che sostiene la competizione da moltissimi anni, in collaborazione con le scuole italiane. I ragazzi sono arrivati a questo risultato dopo aver sostenuto le fasi eliminatorie presso il Liceo Villari di Napoli in presenza, a differenza di molte altre scuole d’Italia. Tutte le fasi preliminari sono condotte dall’Istituto Pristem della Bocconi, che procede alle correzioni delle prove. In bocca al lupo ai ragazzi e complimenti ai docenti, che hanno curato meticolosamente la preparazione degli studenti.













