Elezioni Marano, ufficiale: Morra candidato con 4 liste a supporto

La situazione di grande frammentazione politica che si vive nella nostra città necessita, per essere superata, della nascita di una proposta credibile per Marano che superi le logiche già sperimentate dell’uomo solo al comando con tutte le risposte in tasca per rimettere al centro lo studio, la preparazione e le competenze. Bisogna ripartire dunque dalle idee ma, prima di tutto, servono gli strumenti umani e culturali necessari a trasformarle in progetti realizzabili. Con questo obiettivo il PARTITO DEMOCRATICO, PIÙ EUROPA, MARANO NEL CUORE e MARANO RINASCE CON MATTEO MORRA hanno deciso di costituirsi in coalizione individuando la figura del Dottor Matteo Morra, funzionario regionale con grande esperienza in materia di pubblica amministrazione, quale candidato sindaco in grado di garantire il comune progetto di rilancio della nostra città. Continueremo a lavorare fino all’ultimo minuto per costruire il nostro percorso con movimenti politici e liste civiche che condividano con noi la preoccupazione per lo stato in cui versa la città e soprattutto la volontà di definire insieme un percorso di rinascita per Marano.

Nota stampa