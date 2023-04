Elezioni Marano, l’avvocato Beniamino Esposito si candida al Consiglio comunale

110 Visite

Elezioni comunali 14- 15 maggio Marano di Napoli: perché mi candido al consiglio comunale: Stanco di fare scegliere agli altri incompetenti per i miei figli o per come devono bere a scuola nel periodo di Pandemia, per come uscire di casa e quando , o cosa si trova uscendo in strada tra buche e rapine , o se resti a casa , ti puoi svegliare con una pistola alla tempia magari per la poca sicurezza in città e in periferia, o per portare mio figlio in un parco o a scuola e non trovare le siringhe a terra, non rimosse dalla ditta di pulizia, o per i centri di aggregazione che mancano ovunque, per infrastrutture fatiscenti , per non sentire luoghi comuni o altre stupidaggini spesso proferite da ignoranti, e per non avere una classe dirigente maranese, che conosce meglio quanto costa un kg di carne che un testo del Tuel, o un articolo della Costituzione Italiana , o per non trovare altri riempitivi in liste , che vengono chiamati a colmare le mancanze di coraggio dei tanti professionisti e persone capaci in città, bisogno lanciare il seme e solo voi potete far crescere una pianta sana , per una futura classe dirigente spesso sostituita da lobby di camorra , condividendo il voto per me e per voi maranesi fate solo il vs interesse ponendo in consiglio comunale una sentinella vigile e attenta e già sapete , che sono e sarò dalla vs. parte dei più deboli e senza mai diritto di parola in città , io ci sarò spero intanto anche voi a sostenermi .

Nota stampa

Avv. Beniamino ESPOSITO.













