ELEZIONI MARANO, FRAMMENTAZIONE RECORD (8-9 CANDIDATI) E LA BATTAGLIA PER IL CONTROLLO DELL’UFFICIO TECNICO

146 Visite

Le chiacchiere, come sempre, stanno a zero. Otto, forse nove candidati in campo, una frammentazione spaventosa, tante parole sul rinnovamento, ma nei fatti si ripresentano sempre i soliti noti e molti dei quali con i soliti interessi. Quali? Non c’è bisogno della zingare per indovinare: purtroppo, almeno in due schieramenti, gli obiettivi di taluni sono il controllo dell’ufficio tecnico comunale (basta vedere quali imprenditori sono scesi direttamente o indirettamente in campo) e la voglia di piazzare gente nella futura ditta dei rifiuti o di quella che si occuperà dei tributi, tra cui l’acqua. I personaggi che girano intorno ai candidati sindaci – almeno due o tre di loro – non lasciano presagire nulla di buono. I nomi li conoscono tutti e sono stati fatti, a più riprese, dal nostro portale.

Al momento il quadro è il seguente:

Matteo Morra (Pd, civiche e Centro democratico?)

Stefania Fanelli (Sinistra italiana, Verdi e civica)

M5s (Danilo Di Guida?)

Luigi Baiano (civiche)

Potere al popolo (Mauro Di Maro)

Michele Izzo (civiche)

Luigi Zavarone (Per le persone e la comunità?)

Barbara Schiattarella (Forza Italia e Fdi).

Teresa Frecciarulo (civiche-Lega?)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS