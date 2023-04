CASORIA: superalcolici ad una 15enne, titolare e dipendente bar denunciati dai carabinieri

195 Visite

Non solo movida, non solo armi e droga. La prevenzione passa anche dal monitoraggio di bar e locali dove i più giovani trascorrono le serate. I carabinieri della compagnia di Casoria lo sanno bene e hanno avviato una serie di controlli in tutte quelle attività dove è possibile somministrare alcolici e rilevare un abuso di queste sostanze tra i minori.

Controlli discreti, svolti principalmente con agenti in abiti civili.

8 i locali monitorati, tutti in regola tranne uno.

Il dipendente e il titolare di un bar in Via SS Sannitica sono stati denunciati per aver somministrato un super alcolico ad una ragazzina di 15 anni.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













