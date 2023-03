Marano, inchiesta ufficio igiene urbana e Tekra: archiviazione per Di Pace, Brasiello, Passaretti e Balestrieri

121 Visite

Si è concluso con l’archiviazione totale il procedimento penale pendete a carico dei

quattro indagati che operano e hanno operato a Marano o al Comune di Marano. Nello specifico si trattava dell’ex dipendete Vincenzo Brasiello, della funzionaria Maria Rosaria

Passaretti, dell’ex dirigente Pasquale Di Pace e dell’amministratore delegato

dell’azienda TEK.R.A., Alessio Antonello Balestrieri.

Il procedimento penale traeva origine dalla indagine condotta nel settembre 2019, dai

Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli (N.O.E.), a seguito del quale la

Pubblica Accusa ipotizzava che per un certo periodo (ottobre 2018 –settembre 2019) i

rifiuti comunali sarebbero stati smaltiti illecitamente, conferendoli impropriamente

all’impianto STIR di Giugliano in Campania, di qui il concorso in smaltimento illecito di

rifiuti a vario titolo contestato all’epoca ai vari indagati, ciascuno nelle rispettive

competenze.

All’esito di vari interrogatori e di articolata attività difensiva, corroborata da peculiare

e specifiche consulenze ambientali, l’accusa, accogliendo la linea difensiva,

rappresentata dagli avvocati Carlo Carandente Giarrusso, Michele Sanseverino,

Amedeo di Pietro e Mauro Amendola, che hanno dimostrato come la gestione nei

termini inizialmente ipotizzata fosse legittima e perfettamente lecita, così come

corretta era stata, nel caso di specie, la condotta posta in essere dai citati dirigenti del

Comune, ha richiesto l’archiviazione successivamente ratificata anche dal GIP del

Tribunale di Napoli Nord con apposito decreto.













