Villaricca, disastro via Corigliano. Onofaro: “Lavori al via dopo Pasqua, ripristinati i due tratti dalla strada”

Via Corigliano, dopo Pasqua al via i lavori di manutenzione stradale. Stamattina c’è stato un incontro sul cantiere da allestire tra i dirigenti del Comune di Villaricca, i tecnici del Provveditorato delle Opere Pubbliche e la ditta aggiudicatrice dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della ormai tristemente nota Via Corigliano – “Strada di Candida”.

“In questi mesi ho più volte scritto (ultima nota a novembre 2022) – spiega Salvatore Onofaro, presidente del Consiglio di Qualiano – al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Napoli ed al Comune di Villaricca – oggi retto da una triade commissariale – per denunciare e nel contempo sollecitare interventi in via Corigliano, l’ex strada di “Candida”, ormai ridotta un vero e proprio colabrodo. La parte di strada incriminata, appartenente al territorio di Villaricca, condiziona fortemente il traffico veicolare del nostro paese e versa da mesi in condizioni a dir poco disastrose, tali da poter arrecare pericoli all’incolumità degli automobilisti. Siamo comunque arrivati al capolinea di una vicenda tristemente per chi è costretto a percorrere quel tratto di strada. Finalmente, attraverso un bando pubblicato a gennaio di questo anno, per un importo a base d’asta di oltre duecentomila euro, sono stati appaltati definitivamente i lavori di rifacimento del tappetino stradale (binder usura) di Via Corigliano, nel Comune di Villaricca. In conclusione mi preme ringraziare i Commissari Straordinari Comune di Villaricca che hanno dato impulso decisivo alle nostre denunzie e sollecitazioni e ricordare con commozione un nostro giovane e brillante concittadino, Alessandro Selvaggio, che su quella strada perse la vita a causa di un tragico incidente stradale.”