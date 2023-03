Sant’Antimo. Gambizzato per una lite nel traffico, assolti i tre imputati

90 Visite

Assolti per non «aver commesso il fatto»: è il verdetto del giudice per l’udienza preliminare di Napoli Nord Daniele Grunieri per i tre imputati del ferimento del 23enne Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il ragazzo di Sant’Antimo colpito alle gambe dopo una lite avvenuta nel settembre 2020, che ha perduto gli arti inferiori in seguito alle lesioni riportate.I tre, Antonio Sgamato, 26enne di Sant’Antimo, Raffaele Chiacchio, 19enne di Grumo Nevano e Antimo Belardo, 28enne di Sant’Antimo, furono arrestati un mese dopo il fatto per tentato omicidio, quindi rimessi in libertà e rinviati a giudizio solo per il reato di lesioni gravissime.













